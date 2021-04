Closs en ESPN: en Boca quieren desgastar a un titular haciendo que Russo lo saque del equipo

Muy picante intercambio protagonizaron Mariano Closs y Augusto César en pleno F12 por ESPN, hablando del presente del Boca de Miguel Ángel Russo que acaba de perder 1-0 ante Unión en Santa Fe jugando bastante mal, y quedando cuarto en su zona de la Copa de la Liga Profesional pero habiendo tres unidades de diferencia entre el Xeneize y el décimo de la tabla.

El conductor del programa le consultó si no se empezó a corre "la bola de por qué no se movió a Tevez del equipo", y el panelista soltó artillería pesada: "A mí me parece que muchos ven, que Tevez está en un nivel bajo, que al técnico le está faltando esa personalidad para tomar decisiones con todo", expresó sobre el entrenador que supo ganar la Copa Libertadores 2007 con el conjunto de La Ribera.

Y siguió : "Talvez el problema no sea dentro de la cancha, quizás es sacarlo para que el problema fuera de la cancha se pueda terminar, desgastarlo, si Tevez no está bien futbolísticamente, que el técnico se anime a sacarlo", en clara referencia al conflicto político que el '10' tiene con quienes lideran el Consejo de Fútbol de la mano de Juan Román Riquelme.

A todo esto, Closs agregó: "Para mí es un bajón de dos partidos, pero puede estar añadido a un montón de cosas. Si el mensaje le llegó a Tevez, le tocó, porque hace dos partidos juega mal. Si hay un operativo desgaste, por parte de los dirigentes, tendría que estar involucrado Miguel, porque si lo avala, lo tiene que empezar a sacar, y por ahora no. Miguel no es parte de esto".

#ESPNF12 �� | ESPN



¿A RUSSO LE FALTA PERSONALIDAD PARA SACAR A TEVEZ?



¡Atención a lo que cuenta @Augustocesar22 sobre el presente del ídolo de Boca! pic.twitter.com/W3AeMVElqD — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 13, 2021

Para finalizar, comentaron que el 'Apache' no viajaría a La Paz para el debut de su equipo en el máximo torneo continental de clubes en Sudamérica, y siguió la especulación: "Es raro que el capitán y la figura de Boca no vaya".

Lee También