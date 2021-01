Vignolo dijo que "Boca tiene jugadores que no sabe dónde poner" y tiró su XI titular

Mientras Boca comienza su pretemporada pensando en un nuevo año lleno de objetivos por delante, en ESPN F90 ya comenzaron a debatir sobre qué jugadores deberían ser más tenidos en cuenta por Miguel Ángel Russo.

En ese contexto, fue Sebastián Vignolo quien tomó la palabra y expresó: "Boca tiene algunos jugadores, buenos futbolistas, que no sabe dónde ponerlos. Zárate, Tevez, Cardona, Salvio. ¿Dónde los ponés? Porque juegan de todo y no juegan de nada. Muchas veces, hasta el propio Tevez no sabe dónde ponerse".

Luego, sobre cuál de los cuatro mencionados debe ser titular indiscutido, soltó: "Salvio y Zárate, que hablaron con nosotros, y Tevez que lo hizo público, dijeron que se sienten más cómodos con Cardona".

Ya jugando a ser DT del Xeneize, el 'Pollo' se animó a decir que "si no está en condiciones físicas de correr y presionar, el que sale es Wanchope", y además tiró el XI que para él debería arrancar al menos los primeros partidos del 2021.

"La defensa es la defensa. Buffarini, Zambrano, Izquierdoz, se lo perdona a Fabra. Capaldo, Campuzano. Cardona, Zárate, Villa y Tevez", sentenció.

¿Será escuchada la opinión del conductor?

