EN VIVO: Mirá el sorteo de la Copa Diego Armando Maradona

Terminó la fase de grupos de la Copa Diego Armando Maradona y ya se sabe qué equipos disputaran la Fase Campeonato y la Complementaria. Mirá EN VIVO y EN DIRECTO el sorteo de la Liga Profesional y enterate de todos los detalles del evento.

¿Cómo se jugarán las fases?

La Fase Campeonato estará dividida en dos zonas, compuestas por tres primeros y tres segundos de la fase de grupos. Puede haber clásicos dentro de la misma zona, pero los equipos que compartieron grupo en la primera etapa no podrán volver a enfrentarse en esta instancia.

Los vencedores de cada zona chocaran en una final única en estadio neutral para determinar al campeón de la Copa Diego Armando Maradona. Además, quien se quede con el título obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2021.

La Fase Complementación tendrá el mismo siestema que la recien mencionada Fase Campeonato, pero compuesta por los terceros y cuartos de cada zona. El ganador de la final de esta estapa se medirá con el perdedor del partido decisivo de la Fase Campeonato por un lugar en la CONMEBOL Sudamericana 2021.

Los clásicos que podrían darse son Boca vs. River y San Lorenzo vs. Huracán, en la Fase Campeonato; y Rosario Central vs. Newell's en la Fase Complementación

El inicio de estas instancias será el próximo viernes 11 de diciembre.

Día y horario: ¿cuándo se realizará el sorteo de la Copa Diego Armando Maradona?

El evento se llevará a cabo HOY lunes 7 de diciembre a partir de las 21:30 horas.