Enzo Pérez sobre la final con Flamengo: "La perdimos siendo River"

Este miércoles, las redes sociales de la Conmebol compartieron una nota que le hizo el sitio oficial de la Copa Libertadores a Enzo Pérez.

El mediocampista de River respondió sobre todos los temas. Uno de ellos fue sobre la edición del torneo pasado.

En Lima, lejos del Monumental, al equipo de Marcelo Gallardo se le escapó el título en los últimos minutos contra Flamengo.

Enzo Pérez explicó por qué para él perdieron ante el equipo de Jorge Jesús: "Es una derrota dura porque es una final, como también fue la de Lanús".

"Más allá de que son en dos contextos totalmente diferentes, pero la de Flamengo se perdió siendo River. Se perdió yendo para adelante. Ir en busca de más. Es lo que hoy en día es River: no quedarse o no ser conformista con lo que has logrado. Sino redoblar las apuestas de ir en busca de más cosas, de más objetivos", argumentó.

Por último, sentenció: "Obvio que después con el diario del lunes se saca un montón de conclusiones pero nos miramos todos a la cara y nos dijimos dejamos todo".

�� ¡Ping pong con Enzo Pérez!



✅ La final de la #Libertadores 2018 ante #Boca.



✅ Por qué entró a la Bombonera mirando a los hinchas.



✅ Su emoción hasta las lágrimas el día que debutó en @RiverPlate.



✅ Ser padre el día que ganó la Copa 2009 con @EdelpOficial. pic.twitter.com/6XmkAPEdVc — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 25, 2020

