La pregunta sobre Enzo Pérez que no le gustó a Gallardo: "Esa es tu opinión"

Se enojó el Muñeco. Y no es sopresa, ya que varias veces lo vimos irse de la conferencia de prensa no sin antes tener un cruce con algún periodista allí presente. En esta ocasión, el choque se generó cuando le consultaron sobre el presente de Enzo Pérez, y si no considera que el mediocampista necesita apoyo dentro del campo de juego por la gran seguidilla de partidos que tiene River.

"En estos partidos de este año, siempre Enzo Pérez ha jugado los 90 minutos, yo te quiero preguntar si no pensaste en poner a alguien que le de una mano, por el despliegue, el juego que tiene Enzo, doy un ejemplo, Leo Ponzio, o Zuculini al lado de él, dándole una mano, un auxilio, en estos partidos de tanta exigencia, digo porque sorprende que Enzo por ahí hace todo, y por ahí necesita una mano. Te pregunto si considerás que necesita a alguien", dijo el protagonista de la pregunta.

Y el DT, con cara de pocos amigos, respondió: "Esa es tu opinión, yo no lo considero. Estás dando una opinión, de lo que vos considerás, que mi opinión es diferente. Qué es una rueda de auxilio, poner otro volante de marca. Yo he jugado de alguna manera en la cual en algunos partidos quizás lo necesitemos, y en otros no. Aparte lo venía haciendo bastante bien Enzo, no necesitaba, y se siente mejor que estando solo que acompañado, por eso no comparto tu opinión en este caso, no la considero, pero está bien, es tu opinión".

"ENZO PÉREZ SE SIENTE MEJOR JUGANDO SOLO QUE ACOMPAÑADO" ��⚪



��️Gallardo en conferencia��️



El desgaste del volante: no piensa ponerle otro de marca al lado. ⚽#HalconesyPalomas



¿Necesita un respaldo Enzo? pic.twitter.com/6tl1I7Bwpr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2021

El Muñeco habló en la previa del viaje que el Millonario emprenderá rumbo a Colombia, para enfrentar a Independiente Santa Fe por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, en medio de un clima social muy complicado en dicho país, con manifestaciones diarias por parte del pueblo y represiones policiales que ya dejaron saldos de varios muertos y heridos.

+Gallardo habló sobre Girotti:

- Sobre que juegue con Borré: "Pueden hacerlo en determinados momentos, no son jugadores que pueden convivir todo el tiempo juntos porque tienen características similares, les gusta el centro al área".

- "Federico todavía tiene tiempo de aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces desde afuera tienen mucha ansiedad porque es un chico con mucho futuro y proyección. Pero no hay que tratar de darle esa responsabilidad para asumir ese rol. Hay que estar tranquilos".

- "Mañana va a jugar, no hay que volverse locos. Hay que pensar que los tiempos tienen que darse de manera natural y no por una cuestión de acelerar momentos. Cuando acelerás momentos podés generar una responsabilidad que después no pueden sostener. Esa es la verdad", explicó Gallardo.

Lee También