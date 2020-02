Tras su polémica salida de Millonarios, Felipe Jaramillo rompió su silencio y contó los detalles de su salida del club Embajador. Cuando le preguntaron por Jorge Luis Pinto, el ahora volante de América le dio con todo al estratega.

En primer lugar, Jaramillo aseguró que su intención nunca fue irse de Bogotá. De hecho, estaba esperando a que Millonarios comprar su ficha a Leones, pero el equipo Embajador nunca concretó nada, apareció América y se fue a Cali.

Luego de eso, vino el tema espinoso con el que le terminó pegando a Jorge Luis Pinto. Según él, las duras jornadas de entrenamiento reventaron al equipo y por eso Millonarios se cayó a final de 2019. Según él, el DT nunca va a entender a los jugadores porque nunca jugó al fútbol.

"Yo siempre tengo un dicho, si los técnicos no jugaron no saben lo que el jugador está sintiendo. Uno tiene jornadas de tres horas de entrenamiento, muchas veces de doble jornada y al otro día son igual. En algún momento el cuerpo te dice que pares, eso es lo complicado con Pinto. Los jugadores tratamos de llegar a un acuerdo con Pinto, pero no fue posible".