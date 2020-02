La salida de Jorge Luis Pinto de Millonarios todavía tiene mucha tela por cortar y en un nuevo episodio de los idas y vueltas, de las pullas y de los vainazos con el exjugador azul Felipe Jaramillo, se generó una nueva polémica.

"Yo siempre tengo un dicho, si los técnicos no jugaron no saben lo que el jugador está sintiendo. Uno tiene jornadas de tres horas de entrenamiento, muchas veces de doble jornada y al otro día son igual. En algún momento el cuerpo te dice que pares, eso es lo complicado con Pinto. Los jugadores tratamos de llegar a un acuerdo con Pinto, pero no fue posible", declaró Jaramillo al canal Espn.

Por supuesto que esto llegó a los oídos de Pinto y, como siempre se ha caracterizado, no tuvo problema para responderle al mediocampista sobre la afirmación que decía que los entrenamientos eran muy largos.

“Eso no existió nunca (...) Tienen que mirar las dos caras de la moneda. No se dirigir a un equipo ni el volumen de entrenamiento siendo yo un hombre que me he preparado por el mundo entero y he recorrido el mundo entero, a un chico que hasta ahora sale de Medellín. No, miren la cara del contrario que es el pecado (…) No es fácil quedar quinto en el mundo y cuarto en olímpicos”.