La respuesta de Gago sobre si alguna vez dirigiría en River

Al escuchar el nombre de Fernando Gago, lo primero que todos nosotros imaginamos es al jugador con la camiseta de Boca. Es en el club donde dejó su huella más grande, y más allá de todo lo que logró en su carrera (jugar en el Real Madrid, la Roma, la Selección Argentina, etc), siempre estará identificado a fuego con los colores azul y oro.

Por este motivo, cuando en ESPN F12 hablaron con el ahora entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, no pudieron evitar preguntarle sobre la chance de que alguna vez, en su nuevo rol, termine en el banco de suplentes de River, el eterno rival del Xeneize contra el que 'Pintita' jugó infinitas veces y tuvo varios capítulos que quedaron marcados en la historia.

#ESPNF12 �� | ESPN



¿SE VE DIRIGIENDO A BOCA?



Fernando Gago habló sobre sus posibilidades de, en un futuro, ser entrenador del Xeneize. pic.twitter.com/1NOwWgP1Uz — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 23, 2021

"No creo que dirigiría River por una cuestión lógica de mi pasado con Boca, una rivalidad futbolística, sería imposible", dijo sin dudar para luego dar su opinión sobre Marcelo Gallardo: "Es un grandísimo entrenador, lo hizo desde sus formas, y consiguió resultados, se mantuvo en el fútbol argentino muchísimos años, que sabemos todo que es difícil, a él los resultados lo acompañaron".

Luego, claro, llegó la hora de que le consulten sobre el presente movido que se vive en el conjunto de La Ribera, y antes de entrar en detalles hizo la aclaración: "Yo odiaba cuando un ex jugador hablaba del club donde estaba, no me gustaba, porque no sabía las situaciones, y me voy a seguir comportando de la misma manera, yo del club donde no estoy no hablo, si puedo hablar y opinar de lo que yo viví, pero no de lo que está pasando, sería muy injusto de mi tarde".

Además, sobre si soñaba con algún día ser DT en la Bombonera, avisó: "Tengo contrato hasta diciembre en Aldosivi. Es difícil responderte hoy, porque ni lo tengo en la cabeza, ni lo pienso, no lo llego a analizar. Estoy hablando con ustedes y me acordé de un movimiento que tengo que hacer del partido del sábado, porque vivo así".

+Más sobre la chance de dirigir en Boca:

- "Como todos, queremos empezar, dirigir, estoy muy cómodo acá, quizás en diciembre te digo que me quedo 5 años más en Aldosivi, no trato de pensar en lo que viene, por eso firmé un contrato de un año, para que todos tengamos todo claro, ver para dónde va el proyecto, formar algo, dejar algo, no pienso dónde voy a dirigir en 10 años. Cuando era jugador lo pensaba, irme a Europa, en jugar un Mundial, hoy te soy sincero, no lo pienso, disfruto el día a día".

- "Entiendo que pueda estar el deseo, pero hay algo más importante que todo eso que es la capacidad, sentirme con las ideas claras, con el convencimiento de poder hacerlo, hay que ir formándose y aprendiendo".

