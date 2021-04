Mañana juega contra Boca y dijo: "No le grito un gol ni aunque sea a los 90'"

En casi un año y medio de conducción, el Consejo de Fútbol de Boca está llevando un proyecto que hacía mucho tiempo los hinchas pedían y no se hacía: darle más minutos a los más jóvenes y a los surgidos del club. Así se explican los once juveniles que tiene hoy el primer equipo y a la victoria del pasado miércoles por la Conmebol Libertadores.

Sin embargo, lo que hoy es una gran oportunidad para nombres como Agustín Almendra, Alan Varela, Cristian Medina, entre otros, no lo era para otros jugadores de inferiores de años atrás. Uno de los casos fue Franco Cristaldo, recordado por su gol en el partido de verano de 2015 contra River en el 5-0: debutó con 19 años, sigue perteneciendo al club pero ha ido de préstamo en préstamo.

Hoy está en Huracán, es uno de los titulares del equipo de Frank Kudelka y se perfila para jugar mañana en Parque Patricios nada menos que contra Boca por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. En una entrevista con DIario Olé, el mediocampista de 24 años contó sus sensaciones de enfrentar al Xeneize.

"Cuando hablo de Boca es todo palabras de agradecimientos, me formó como jugador y como persona. Creo que por ahí por circunstancias de la vida me tuve que ir en su momento, a uno le hubiese gustado jugar más quizá pero bueno, me tocó irme a España donde también aprendí mucho de fútbol y de la vida. Pero ojalá algún día pueda volver porque guardo recuerdos muy lindos", aseguró Cristaldo.

Por último, contó cómo son los detalles de su préstamo y de si lo tocaría hacerle un gol mañana al equipo de Miguel Ángel Russo: "Acá estoy a préstamo y si no hacen uso de la opción de compra tendría que volver, pero no lo tengo en mente. Estoy concentrado en Huracán, donde estoy muy contento, y cuando llegue el momento veremos qué pasa (...). No gritaría un gol ni aunque fuese al minuto 90 y para ganarlo. Por mi pasado y por el cariño que le tengo al club no podría".

