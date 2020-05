Fue dirigido por los dos, pero no dudó: "Bilardo fue más que Bianchi"

A lo largo de su extensa carrera futbolística, José Horacio 'Pepe' Basualdo fue dirigido por grandes entrenadores, entre ellos Carlos Salvador Bilardo y Carlos Bianchi, considerados como dos de los mejores directores técnicos de Argentina. Por supuesto, el exmediocampista, hoy con 56 años de edad, se deshace en elogios hacia ambos pero a la hora de elegir no presenta dudas y se inclina por el 'Narigón', con quien fue subcampeón del mundo en Italia 1990, con la Selección Argentina.

"Quedó muy firme todo lo que hizo Bianchi, quizás porque fue un título detrás de otro, muy seguido, o por todo el dominio que tenía Boca cuando él lo dirigió. Hubo cambios de nombres pero se siguió con la misma actitud y forma de juego. Bianchi se expandió por toda la cantidad de jugadores que usó, siguió ganando lo mismo con distintos nombres", comenzó exteriorizando Basualdo sobre el entrenador más importantes en la historia Xeneize, en declaraciones brindadas a 'Boca de Selección'.

José Basualdo en el Mundial de Italia 1990. (Foto: Getty)

Pero luego fue más allá y destacó al 'Narigón' como el número uno: "Bilardo fue más que Bianchi. Sí, sí, tácticamente hablando fue mejor. Para enseñar también. Fue un entrenador que le enseñaba a un jugador tanto individualmente como grupalmente". Cabe destacar que, luego del mencionado Mundial donde fue subcampeón, Basualdo formó parte de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, donde el equipo de Alfio Basile fue eliminado en octavos de final.

"Lo del bidón de Branco quedará como mito, como eso de los alfileres o lo que le pasó a Passarella. No sé, queda en un "ni". Si fue verdad o no, quedará en ellos. Son mañas que ya se transformaron en mitos. Después, como entrenador, a mí me encanta Bilardo. De los que yo tuve, fue el mejor de todos. No tuve la chance de tenerlo a Bielsa, me hubiera gustado", continuó manifestando Basualdo sobre Bilardo, uno de los dos entrenadores campeones del mundo con Argentina.

"Bilardo sacó campeón del mundo a Argentina y subcampeón. Eso es de genio. Es verdad que teníamos al mejor jugador del mundo, pero otros ahora también tuvieron al mejor y no salieron campeones. Con Bilardo, Messi hubiera sido campeón del mundo, olvidate", completó el hombre que, además de la camiseta de la Selección Argentina, también defendió los colores de Villa Dálmine, Mandiyú, Stuttgart, Racing, Vélez, Boca, Extremadura, Jaén y Deportivo Español.

