¿Tanto afán para nada? Ningún equipo empezaría a entrenar el 8 de junio

Con gran expectativa, la semana pasada se anunció que ya estaba todo listo para el regreso de los entrenamientos individuales el próximo 8 de junio, luego de la aprobaron del Gobierno Nacional, por intermediación del Ministerio del Deporte y una muy polémica reunión de los dirigentes de Dimayor con Álvaro Uribe Vélez.

Se estableció ese día como el del reinicio del fútbol colombiano, para luego entrar en la fase de entrenamientos colectivos y, finalmente, el reinicio de la Liga BetPlay, la cual está paralizada desde el pasado 13 de marzo cuando entraron a regir todas las medidas por la pandemia del nuevo coronavirus.

Sin embargo, todo el ímpetu parece que se empieza a frenar ya que hasta el momento el protocolo de bioseguridad que ya debía estar en manos de los clubes para su implementación e iniciar esa fecha aún no ha llegado.

El presidente del América de Cali, Mauricio Romero, aseguró que hay bastantes dudas entre los clubes por este motivo y todo indica que el 8 de junio ningún equipo va a reiniciar las actividades deportivas.

"El regreso a entrenamiento el 8 de junio no es un hecho, el protocolo de bioseguridad no ha llegado, hay mucha incertidumbre y eso dificulta resolver continuidad de jugadores con quienes no hemos llegado a un acuerdo", dijo Gómez.

Se espera que para esta semana los clubes ya tengan en sus manos el protocolo para implementar dichas actividades, pero aun si llegaran, hay voces que aseguran que para garantizar la seguridad de los jugadores, mínimo se deberán esperar 15 días, o sea que realmente todo iniciaría el próximo 22 de junio.

