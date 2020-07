Dimayor le quería 'robar' 1.400 millones de pesos a Ministerio del Deporte

Las diferencias e inconformidades de la gran mayoría de seguidores con la actual presidencia de la Dimayor sigue sumando nuevos capítulos, los cuales no dejan bien parado al actual mandamás, Jorge Enrique Vélez, quien tendría los días contados a cargo de esta entidad.

Sumado a todos los problemas para la implementación de los protocolos, las diferencias con una gran parte de los presidentes de los clubes y su distanciamiento con el Gobierno Nacional, ahora se suma un nuevo capítulo debido, precisamente, a una diferencia con el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena.

Resulta que hace unos días la Dimayor realizó una conferencia de prensa, en la cual señalaba la rendición de cuentas de la Dimayor bajo la presidencia de Vélez y los logros que tenía su gerencia. Uno de ellos fue el conseguiro 1.400 millones de pesos para la implementación del fútbol femenino, algo muy aplaudido por todo el medio.

Sin embargo, días después el ministro Lucena aseguró que fue una 'pifia' ya que esos recursos están en manos del Minsterio, no de la Dimayor y que sí le molestó que se presentara un logro como propio cuando no fue por gestión del ente rector del fútbol colombiano.

#DIMAYORCuentasClaras



⚽️�� Para la realizacion de la Liga Femenina 2020 la DIMAYOR destinó $1.400 millones.⚽️�� pic.twitter.com/sFDSMqF6OR — DIMAYOR (@Dimayor) July 8, 2020

"Creo que fue una equivocación, como decimos en el argot del fútbol una 'pifia', los 1.400 millones son del Ministro del Deporte, los tiene el Ministerio del Deporte en este momento. No se los hemos entregado a al Federación porque hasta que no haya torneo femenino esas líneas de inversión, nosotros como ente público tenemos que tipificarlas muy bien. Claro que me molestó porque uno no puede erogarse éxitos que han sido gestión del equipo de trabajo el Ministerio de Deporte y la vicepresidenta de la República. Después lo corrigieron, quedó aclarado y el país sabía de dónde provenía el dinero", dijo Ernesto Lucena, ministro del Deporte en diálogo con Zona Libre de Humo.

