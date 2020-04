Gorosito explotó de furia por una cuenta falsa que dijo que tenía coronavirus

Durante los últimos días, Néstor Raúl Gorosito fue noticia por encontrarse en las palabras de Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, que lo elogió y lo usó de ejemplo.

Sin embargo, este domingo, el director técnico de Tigre también estuvo en varios titulares pero por algo más negativo que, afortunadamente, terminó siendo totalmente falso.

Por intermedio de la red social Twitter, una cuenta falsa aseguró que el experimentado entrenador había dado positivo en una prueba realizada sobre el coronavirus.

Como consecuencia de ello, el propio estratega del conjunto que actualmente milita en la segunda categoría del fútbol argentino estalló de furia a través de las redes sociales.

"Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos", comenzó disparando 'Pipo'.

"Es un Twitter falso el que lo publicó", añadió el director técnico de 55 años de edad mediante una publicación volcada en su cuenta oficial de dicha red social.

Algun cobarde que me puede cruzar todos los dias en mi barrio y no se anima, publico esto,no pensando que uno tiene hijos,familiares,amigos,es un Twitter falso el que lo publico. pic.twitter.com/r1AByEnE9w — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) April 5, 2020

