Habló Lucas Nava, el preparador físico con el que se peleó Lionel Messi

La pelea que protagonizó Lionel Messi sobre el final del partido de la Selección Argentina ante Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 terminó teniendo hasta más repercusión que lo que sucedió dentro del campo de juego.

El triunfo histórico del conjunto Albiceleste en la altura de La Paz, algo que no conseguía desde 2005, pasó a segundo plano por unos minutos cuando todos se concentraron en las palabras del crack del Barcelona cuando tuvo enfentre a Lucas Nava, preparador físico de los locales.

"¿Qué te pasa, pelado? ¿Por qué haces quilombo, boludo? No tenés que venir a joderme", escupió el '10' de su boca para hacer que todos los argentinos se vuelvan locos al ver los videos que muestran bien claro lo que expresa el capitán del equipo que tienen como DT a Lionel Scaloni.

De igual manera, lejos de querer agrandar la polémica, el propio Nava salió a dar un pequeño mensaje. Claro, vale aclarar que él es argentino, y tuvo su paso por Nueva Chicago, Barracas Central y Colegiales dentro del fútbol local.

"Lo mejor es que no diga nada. Sinceramente no me gusta. Sólo intenté separar para que nadie salga perjudicado con alguna expulsión. Los pocos que me conocen saben bien cómo soy", le contó a Diario Olé por mensaje de Whatsapp, buscando terminar de una vez por todas con el tema.

Lucas Nava, preparador físico de Bolivia y el "pelado" que se cruzó con Messi, habló con Olé: "Sólo intenté separar para que nadie salga perjudicado con alguna expulsión. A Leo lo respeto como a todo jugador argentino y como a cualquier ser humano de esta tierra". pic.twitter.com/xc14CAtqhq — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 14, 2020

Luego, dejó en claro: "A Leo lo respeto como a todo jugador argentino y como a cualquier ser humano de esta tierra. Ya recibí muchos insultos, lo mejor es que no salga a hablar". Es hora de pasar la página.

