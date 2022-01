Han sido horas agitadas en el entorno de Pelé. Los rumores sobre el agravamiento de la condición de salud del ídolo del fútbol brasileño han dado la vuelta al mundo, pero no todo parece ser cierto. La hija del exfutbolista, Kely Nascimento ha salido a desmentir el cáncer extendido.

Desde ESPN aseguraron horas atrás que la condición de salud de Pelé había empeorado tras el conocido diagnóstico del tumor en el colon. Según esta fuente, el cáncer se habría extendido y el campeón del mundo poseería varios tumores en el intestino, el hígado y el pulmón.

"Lo que más preocupa a los médicos es el hígado, ya que no se puede extirpar quirúrgicamente. Ahora, se somete a quimioterapia para evitar que los tumores se propaguen por todo el cuerpo" detalló la fuente sobre el estado del máximo ídolo del fútbol brasileño.

Aclaración de la hija de Pelé

Kely Nascimento publicó un video en su cuenta oficial de Instagram desmintiendo que el cáncer de su padre se haya extendido. "Ayer me bombardearon por WhatsApp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió".

"Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación" añadió la hija de Pelé tras la ola de rumores.