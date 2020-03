Hablan hinchas del DIM retenidos en Argentina: "Debemos rogar para comprar de comer"

Una dramática situación están viviendo algunos hinchas de Deportivo Independiente Medellín que viajaron a Buenos Aires, Argentina, para ver el partido de su equipo contra Boca Juniors, jugado ya hace más de 15 días.

Según ha denunciado la barra del equipo, Rexixtencia Norte, 13 de sus integrantes están retenidos en Argentina y no han podido volver al país debido al cierre de fronteras en los países, debido a la pandemia del Coronavirus.

"En estas condiciones están nuestros compañeros en la ciudad de La Quiaca - provincia de Jujuy (Argentina). Reprimidos, aislados, humillados por las autoridades y sin un entidad del Gobierno argentino o colombiano que velen por sus derechos", contó la barra.

Ahora, quienes hablaron fueron los hinchas que están pasando por esta situación y describieron las difíciles situaciones que han vivido durante su estadía en la frontera entre Argentina y Bolivia.

"Estamos todavía encerrados, cumpliendo la cuarentena. Las condiciones han mejorado un poco, tenemos alimentos. Estamos viendo si se puede hacer algún vuelo de repatriación para volver", explicó al medio La Quiaca Al Día, Juan Soto, uno de los afectados.

Agregó que el trato con las autoridades del lugar han sido complicadas: "Fue bastante fuerte. Hubo dos situaciones muy incómodas con la Policía en La Quiaca y tuvimos que mediar. Por suerte, en estas instancias las charlas son buenas", aclaró. Y agregó: "Nadie está acostumbrado al clima ni a la altura. La comida la gestionamos nosotros, haciendo una colecta general y compramos para comer entre todos. Después recibimos ayuda de la comunidad y la Intendencia".

Además, cuentan que el trato recibido ha sido deplorable: "Parecemos presos. Nos hicieron exámenes y estamos bien. Pero tenemos que estar rogando para que nos dejen salir a comprar comida. La plata que teníamos para regresar, la estamos usando acá... Vienen y nos hacen requisas, como si fuéramos delincuentes. Nosotros no hemos cometido un delito, no hemos robado, no hemos matado. No tenemos por qué estar pagando esto.

Lee También