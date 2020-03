Hoy, más que nunca, Vignolo explicó por qué "damelo a Russo"

Tras la contundente actuación de Boca como local ante el DIM, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que llegó inmediatamente después de los festejos del último sábado por la coronación en la Superliga Argentina, Sebastián Vignolo abrió 90 Minutos de Fútbol a puro elogio con Miguel Ángel Russo.

El periodista destacó que este haya regresado al fútbol argentino para volver a poner en valor a una camada de entrenadores a los que se les estaba dando la espalda, en función de elogiar a otros, más jóvenes, con métodos tan novedosos como de dudosa efectividad.

"RUSSO ESTÁ DEFENDIENDO A UNA CAMADA DE TÉCNICOS QUE LOS TIRARON POR EL BASURAL"#90MinutosFOX - "Hoy es lo que suena bien, lo que habla raro", sostuvo el @PolloVignolo en su comentario editorial. "Russo es un DT normal, para destacarlo. Dame un persona que sea así", agregó. pic.twitter.com/l2HmtPQW2u — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 11, 2020

"Valoro a Russo en el fútbol argentino. Está defendiendo a toda esa camada de entrenadores que, no sé por qué, los tiraron al basural. Los tildan de antiguos", expresó Vignolo.

Y agregó: "No digo que los nuevos métodos no sirvan, porque el fútbol ha cambiado mucho. Pero no me volteen a una camada de entrenadores diciendo que hoy es otra cosa".

Vignolo aseguró que Russo es un entrenador "normal", pero no en términos despectivos, sino para destacar a aquel que es sencillo para hacerse entender por el grupo de jugadores.

"Dame a Russo. No solo le está haciendo bien a Boca, sino que que le está haciendo bien a esa cantidad de entrenadores a los que hoy consideran viejos, olvidados y que no pueden estar en el fútbol moderno. Error. A mí dame el antes", concluyó.

