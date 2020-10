Moyano disparó contra Boca y River: "No entiendo qué perjuicio tienen"

Las desprolijidades del fútbol argentino ya no sorprenden a nadie. Ya consideramos hasta normal que a poco más de una semana de que comience la Liga Profesional, no se sepa por dónde serán transmitidos los partidos de dicha competencia.

Fueron 20 los clubes (de un total de 24) de Primera que estuvieron de acuerdo con romper de manera unilateral el contrato que se tenía con Fox Sports, cadena que ahora es parte de Disney, empresa dueña también de ESPN.

De esta manera, mientras TNT Sports mantiene su mitad de los derechos para transmitir los duelos del torneo local, poco se sabe qué sucederá con la otra parte, algo que tiene bastante alterados a esas cuatro instituciones que no fueron parte de la decisión.

Claro, el gran problema es que dos de ellas son Boca y River, quienes sacaron un comunicado en conjunto días atrás dejando en claro que no fueron partícipes de lo sucedido y expresando su descontento teniendo en cuenta que son los dos equipos que más rating llevan cada fin de semana.

Desde varios lados salieron a pegarles tanto a Rodolfo D'Onofrio como a Jorge Ameal, y sin querer meterse mucho en la polémica, fue Hugo Moyano, presidente de Independiente, quien sumó su opinión al respecto.

"Yo no sé por qué Boca y River dicen que fueron perjudicados, no profundicé en el tema. Pero puedo asegurar que la inmensa mayoría o la totalidad está de acuerdo con esta nueva forma de pago que se hace a través de la televisión y lo que van a percibir en concepto del rating. Ellos se quejan, sinceramente no sé bien el motivo, pero no hubo quejas de nadie más. Si son todos beneficiados, no entiendo qué perjuicio tienen ellos”, expresó en diálogoco con El Destape.

Y cerró: "Se ha logrado que se reciba más dinero y que sea distribuido con mejoras a las instituciones. Muchos clubes grandes hemos sido perjudicados antes y muchos clubes chicos necesitan dinero para subsistir”.

