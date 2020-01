Víctor Cantillo fue una de las salidas que más les dolió a los hinchas del Junior de Barranquilla, ya que era una de las figuras del equipo, pero extrañamente el jugador podría volver al 'tiburón'.

El volante realizó la pretemporada con su nuevo equipo el Corinthians de Brasil y hasta jugó en algunos partidos amistosos, dejando una muy buena imagen para los seguidores.

El campeonato estadual ya inició y Cantillo no ha podido jugar, debido a que Corinthians no le ha pagado al Junior los 800.000 dólares del préstamo que acordaron entre clubes, es por esto que el equipo barranquillero no ha enviado el Certificado de Transferencia Internacional para que sea inscrito en la Confederación Brasileña de Fútbol.

De no realizarse pronto el pago, el jugador podría regresar al Junior y jugar con el club de la 'arenosa' la Liga BetPlay, lo que sería un refuerzo de lujo para el técnico Julio Comesaña, aunque aún no se han pronunciado los equipos, es una opción que se podría dar.

Cabe recordar que ya van dos fechas del campeonato estadual y el último resultado para Corinthians fue un empate a un tanto ante Mirassol.

