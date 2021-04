Vignolo dijo cuál es para él la primera diferencia que tiene hoy Boca con River

Es normal. Siempre, a lo largo de la historia, se comparó a River y Boca por ser los dos equipos más grandes del país y el clásico de toda la vida. Los títulos, el presente económico, los fichajes y claro está, el estilo de juego que presenta cada uno dentro del campo.

Sobre este último punto se frenó Sebastián Vignolo, mientras analizaba junto a sus compañeros de ESPN F90 el XI titular de Miguel Ángel Russo en la actualidad. Primero que nada, el conductor recordó la final jugada en España para definir la Copa Libertadores 2018 e hizo una afirmación bastante controversial.

"El Boca de Guillermo de Madrid, a este Boca, le gana tranquilo. Mirá la formación. Andrada, Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Villa, Benedetto, Pavón. Y mirá el banco, con Gago, Cardona, Tevez y Wanchope", repasó teniendo en pantalla al plantel que se representó al Xeneize en aquella ocasión.

#ESPNF90 �� | ESPN



"EL BOCA DE MADRID LE GANA A ESTE BOCA"



En la comparación del Boca de Guillermo con el de Russo, ¿el Mellizo sacaría ventaja? pic.twitter.com/Xq68lh34PU — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 6, 2021

Luego, volvió al presente: "El de hoy, del partido contra Santos, el partido más importante que tuvo Russo hasta ahora, Andrada, Jara, Lisandro López, Izquierdoz, Fabra, que lo prefiero sobre Olaza, Salvio, Pulpo Gónzalez, Campuzano, Villa, Soldano y Tevez".

Para cerrar, se fijó en lo que pasa con los dirigidos por Marcelo Gallardo, y sentenció: "Lo que no entiendo de este Boca, por la historia que tiene, la tradición, lo que representa, no imagino, me cuesta verlo o escucharlo, un Boca decidido a esperar qué hace siempre el otro. No creo que el Real Madrid, si juega contra el Alavés, diga a ver qué hace el rival. Boca tiene que ir al frente, la primera gran diferencia que hay con River".

Lee También