Pinola habló sobre el futuro de Borré y le dejó un consejo al colombiano

Rafael Santos Borré está viviendo un presente más que complicado: a falta de unos pocos meses para quedar libre en caso que River no pueda arreglar su continuidad, el artillero colombiano es pretendido por varios clubes del exterior. Aunque en su momento se especulaba que Gremio tenía todo arreglado para llevarse al delantero, desde el elenco de Brasil finalmente descartaron la contratación en cuestión.

En las últimas horas, en diálogo con La Página Millonaria, Javier Pinola, figura y referente de la defensa y el plantel del Millonario, se hizo eco de los rumores relacionados al futuro del ex Deportivo Cali. “No he hablado. Dejo que si quieren consultarme, que me consulten, pero si no trato de no meterme en lo privado de cada uno salvo que sea algo grave. Trato de no meterme si no me piden una opinión”, manifestó.

Exteriorizando un gran consejo basándose en su amplia trayectoria como futbolista profesional, el ex Rosario Central continuó: "La decisión que tome la tiene que tomar convencido del lugar que quiere ir, no hay peor decisión de tomar que yendo a un lugar solo por X motivos y sin estar seguro de lo que vas a hacer y cómo vas a estar de motivado”.

A modo de cierre, valorando y destacando el nivel desplegado por el colombiano en el último tiempo, Javier dejó en claro que Borré está en condiciones de desempeñarse en el Viejo Continente. “Si no tenes ganas de ir a un lugar realmente, después la pasas mal y no podes rendir a tu nivel. Por la clase de jugador y persona que es, sin desmerecer el fútbol brasileño, yo creo que está para cosas mucho más importantes como Europa", culminó.

