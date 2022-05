El colombiano Rafael Santos Borré manda a Eintracht Frankfurt a la final de la UEFA Europa League. Un gol del ex River permitió el 1-0 del conjunto alemán que sentenció la serie de semifinales ante West Ham con global de 3-1. De esta manera, las 'Águilas' vuelven a una final europea tras 42 años (ganaron la Copa de la UEFA en 1980) donde enfrentarán a Rangers en Sevilla. En tanto, a los 'Hammers' se les complicó la serie con la expulsión de Aaron Cresswell y hasta acá llegó su sueño.

No pasó mucho en los primeros minutos. Tanto el equipo alemán como el inglés no se lograban acomodar y el partido no era bueno. Sin embargo, pasado el cuarto de hora, una jugada lo cambió todo. Aaron Cresswell se fue expulsado luego de una revisión del VAR por cortar una jugada manifiesta de gol donde Huage se iba mano a mano con Aréola.

La expulsión obligó a David Moyes a tener que poner a Ben Johnson a cubrir el lateral izquierdo y el sacrificado fue el argentino Manuel Lanzini. Dejar un futbolista de tenencia de balón y creación hacía que West Ham tuviera que cambiar de planes, aunque la situación no era para nada sencilla.

Pero, para colmo, al minuto 26, una buena jugada colectiva del Frankfurt permitió la escapada de Knauff por la izquierda, mandó el centro atrás al área donde Santos Borré estaba solo y definió junto a un palo para el 1-0. Fue el tercer gol del colombiano en esta Europa League y encaminaba todo en favor de los alemanes.

VIDEO: GOL DE RAFAEL SANTOS BORRÉ

En poco más de cinco minutos, todo cambió rotundamente. Eintracht Frankfurt aprovechó rápido el error de Cresswell y West Ham ya estaba obligado a convertir dos goles para equilibrar la serie, pero con un hombre de menos todo se le hacía cuesta arriba. La única acción de peligro del equipo inglés se dio al final de la primera parte donde Zouma tuvo el gol en el área chica, pero N'Dicka salvó en la línea.

En la segunda parte, si bien el equipo de Oliver Glasner tenía la posesión del balón con tranquilidad y lograba inquietar con Santos Borré, West Ham tuvo algunas situaciones para al menos llegar al empate. Dawson tuvo el gol tras centro de Antonio, pero su definición fue demasiado picada y Trapp controló sin problemas. Con el ingreso de Benrahma por Fornals, el juego se tornó para el sector izquierdo del ataque del visitante, pero sólo con aproximaciones.

El West Ham lo trató de pelear y tuvo sobre el final un cabezazo de Soucek que se fue al lado del palo. No había caso y ni siquiera pudieron lograr el empate. Eintracht Frankfurt hace historia en una Europa League donde siempre mantuvieron el perfil bajo, pero explotaron en los momentos decisivos de las fases eliminatorias como ante Betis, Barcelona y ahora ante West Ham. Llega a la final en la primera temporada del colombiano Santos Borré donde buscará ganar el título ante el Rangers de Escocia.