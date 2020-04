Jhon Duque estalló en contra de un banco: "Se aprovechan de los más pobres"

La crisis por la pandemia del Coronavirus ha traído enormes problemas para la gran mayoría de personas en Colombia que son independientes, pequeños comerciantes o que viven del día a día y la crisis los ha afectado demasiado.

Y mientras las soluciones ofrecidas por las autoridades solo son efectivas para las grandes empresas e industrias y se está pensando en salvar aerolíneas, las personas 'normales' están sometidas a tener muchas dificultades económicas ya que muchos bancos se están aprovechando de la solución.

Si bien varios líderes de opinión se han referido al tema, esta vez quien saltó en contra específicamente de uno de estos bancos fue el capitán de Millonarios, Jhon Duque, quien en su cuenta de Instagram publicó en sus historias un reclamo a la Superintendencia Financiera.

"Me da orgullo que muchos bancos por iniciativa propia y otros por sugerencia del Gobierno decidieron congelar las cuotas hasta 3 meses debido a la emergencia sanitaria, postergando asi los pagos sin causar intereses ni aumento en las cuotas", dijo en un principio.

Pero, luego mencionó a la entidad de la cual se queja y afirmó: "Sin embargo, AV Villas no solo no contesta a muchos de sus clientes en sus líneas de atención telefónica, si no que además decidió rediferir los créditos de muchos de sus clientes, pero aumentando la tasa de interés al 28%".

ESTE ES MI CAPITÁN �������������� Lo quiero mucho a Jhon Duque, es un hombre hermoso. pic.twitter.com/F0V4LRo3P4 — Marmolejo y Ledezma (@ElAfroParlante) April 29, 2020

Cabe recordar que el banco señalado por Duque es socio comercial de Millonarios por lo que conociendo las consecuencias el jugador señaló: "Soy consciente que publicar esto me puede traer problemas, pero no quiero que cuando todo vuelva a la normalidad sigamos apoyando a esas industrias que solo se han aprovechado de la situación de crisis mundial y sobretodo de la gente más pobre".

