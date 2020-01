Luego de no poder finiquitar los detalles para confirmar el desembarco de Jürgen Klinsmann, la Selección Ecuador se hizo con los servicios de otro entrenador europeo.

El elegido, finalmente, fue Jordi Cruyff, hijo de Johan, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de toda la historia.

El exjugador de Barcelona ya fue presentado y ya se hizo cargo de la dirección técnica de Ecuador, pero nadie sabía lo que pasó antes de arribar.

Este martes, Jordi Cruyff exteriorizó detalles del mal momento que sufrió antes de aterrizar en suelo ecuatoriano.

"La llegada a Quito, ni les cuento. Ustedes saben que soy así con los aviones, y, por la altura y estar rodeado de montañas, los últimos cinco minutos la pasé mal", comenzó afirmando.

"La sorpresa también me gusta. China fue así y de Ecuador tengo que decir que he estado cuatro o cinco días y me llevé unas buenas sensaciones, menos esos cinco minutos del avión", completó.

Lee También