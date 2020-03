Jordi Cruyff reveló qué espera conseguir con Ecuador

Faltan 17 días para que Jordi Cruyff haga su presentación oficial como seleccionador de Ecuador, nada menos que en el inicio de las Eliminatorias y siendo visitante de Argentina.

Sabiendo que su trabajo es contrarreloj, el hijo del gran Johan concedió una entrevista a El Universo en la que reveló cuáles serán sus principales objetivos al frente de La Tri.

"Ante todo, tener un equipo competitivo, un equipo difícil de batir, un equipo valiente, disciplinado en lo táctico, con valentía para atacar; o sea, un equipo. Me gustaría crear un equipo aprovechando las cosas buenas que se han hecho e intentar juntarlas con cosas buenas que nos gustan, para intentar dar con la fórmula adecuada", señaló.

Y para dejar en claro que sus objetivos no pasan por un resultado concreto, algo que sí parecen estar esperando los aficionados, agregó: "Buscamos un equipo con buen fútbol, pero que también sepa jugar cuando haga sol, frío o cuando llueva. Es decir, un equipo que se pueda adaptar a las circunstancias del terreno y el momento del partido".

En ningún momento Jordi Cruyff se trazó un objetivo para las Eliminatorias o la Copa América de este año a nivel resultados, algo entendible si se tiene en cuenta que todavía le resta mucho por conocer del fútbol ecuatoriano.

"El poco tiempo de trabajo con el seleccionado no me genera preocupación. Gastar energía en algo que no puedes corregir, o que no puedes cambiar, es una tontería. Hay que gastar energía en la solución. Es algo que puede influir, obviamente, pero intentaremos en esos pocos días que las cosas queden muy claras", resaltó.

Lee También