Bermúdez habló sobre Andrés Román: "Boca no lo contrata porque ve en riesgo su salud"

La no transferencia de Andrés Felipe Román a Boca Juniors fue, sin lugar a dudas, una de las noticias más tristes de la semana. Al defensor de detectaron un problema cardíaco y no pudo pasar la revisión médica.

La situación generó opiniones muy divididas, porque están los que valoran que Boca le haya detectado a tiempo la afección, y los que sospechan de que el club no quiso contratarlo por otros motivos.

Jorge Bermúdez, ídolo del Xeneize e integrante del Consejo de Fútbol, habló de la situación de su compatriota en el programa Balón Dividido de ESPN Colombia: "A Andrés Felipe se lo trató como si llegara a su casa. Yo tengo un hijo mayor que él y lo primero que me preocuparía sería su vida. Si juega dentro de un mes o de un año le va a doler, pero queremos que su vida continúe. Pero no que juegue dentro de un mes y que en un año no lo tengamos".

Luego, el Patrón justificó la decisión del club en no contratarlo: "Lo que se le descubrió no es una cosa casual, ojo con eso. Boca no lo contrata porque ve un riesgo en su vida deportiva y en su salud. Hay que hacerle todos los estudios genéticos necesarios para que empiece con el tratamiento y ahí podrá volver a jugar que es lo que todos queremos".

Para cerrar, el ex zaguero central expresó sus sensaciones por lo ocurrido: "Yo no lo tomo mal, gracias a Dios se le descubrió ahora. Imagínense lo que fue para mí que estuve todo el día con él, que vi la alegría que tenía cuando llegó, que le vi el nerviosismo que tenía cuando empezaron a decir que las cosas no estaban bien. Es muy duro, pero la vida continúa".

Durante el día de ayer, el jugador regresó a Colombia para reintegrarse al plantel de Millonarios, aunque primero deberá realizarse una serie de estudios para profundizar en su afección. ¡Fuerza, Andrés Felipe!

