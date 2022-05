Jorge Jesús actualmente está sin equipo, luego de su fugaz paso por Benfica, por eso en medio de una entrevista se ofreció para tomar de nueva cuenta a Flamengo, equipo que bajo su mando pasó gratos momentos tanto en el campeonato local brasileño como en la Copa Libertadores.

El director técnico, quien llegó a la institución carioca en 2019, para luego convertirse en campeón de la Copa Libertadores y ganar el Brasileirao, concedió una entrevista al portal UOL, allí dejó entrever que sueña con volver a la institución rojinegra.

Y es que de la mano del timonel, tanto el club como la hinchada recuerda buenos episodios en cuanto a resultados, a eso se le suma, la poca trascendencia que han tenido los directores técnicos luego de él, que no han podido quitarse esa sombra que dejó el luso en su paso.

Luego de Jesús llegaron al conjunto de Río de Janeiro, el español Domenec Torrent, Rogerio Ceni, Renato Gaucho, y ahora está Paulo Sousa, estratega de la misma nacionalidad, que tiene contrato vigente con el Fla hasta 2023; pero que no ha tenido la mejor actualidad jugando en el campeonato local.

Sin embargo, en la ya mencionada entrevista, Jorge Jesús afirmó que solamente tiene espacio para aceptar una oferta de algún club, preferiblemente de Flamengo, hasta el próximo 20 de mayo. Justamente en la charla indicó: “sí, quiero volver (Flamengo), pero no depende solo de mí. Puedo esperar hasta por lo menos el día 20. Después de eso tengo que decidir qué hago con mi vida”.

Añadió también en su intervención: “este equipo todavía me conmueve. Me molesta verlos en dificultades. Estoy seguro de que si hubiera seguido, habríamos logrado una hegemonía larga. Estábamos muy por delante de los demás”, declaraciones que no cayeron muy bien en parte de la prensa carioca.

El ex jugador brasileño Walter Casagrande lo criticó abiertamente en Globo Esporte, allí sentenció: “Jorge Jesús está teniendo una gran falta de ética y de respeto con su compatriota Paulo Sousa. Es increíble ese comportamiento. espero que el club no ensucie su imagen por causa de una persona que ha demostrado ser egoísta y excesivamente egocéntrica”.

Eso sí, hay que reconocer que, Flamengo atraviesa por un buen momento en la competencia internacional, la Copa Libertadores, en la cual cabalga a paso firme y es líder del Grupo H, con 10 puntos y con 3 de ventaja de su escolta, talleres de Córdoba. En la Liga local, Ocupa la casilla 12 con apenas 5 unidades.