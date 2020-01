Pinto no se arrepiente de nada y dispara contra jugadores de Millonarios

Jorge Luis Pinto pasó sin pena ni gloria en su tercer ciclo como director técnico de Millonarios tras quedar eliminado en los cuadrangulares semifinales del primer semestre de 2019 y no clasificar entre los mejores ocho equipos de la segunda Liga Águila.

Sin embargo, y lejos de lo que muchos pensaban, Pinto dio unas declaraciones al programa radial El Vbar, de Caracol Radio, en las que destacó su labor a cargo del equipo embajador al punto de señalar su paso como “buenísimo”.

"Mi paso por Millonarios fue buenísimo, no entiendo cómo nos caímos en 4-5 partidos, de pronto hubo descuidos", afirmó el entrenador santandereano.

#ElVBARCaracol



"Los partidos que jugó Millonarios el primer semestre de 2019 fueron brillantes": Jorge Luis Pinto, invitado en el @VBarCaracol de @CaracolRadio



�� En vivo: https://t.co/BvzLUf4sHB pic.twitter.com/Dc0Xq0UQ2b — El VBAR (@VBarCaracol) January 13, 2020

Con un total de 50 puntos entre la fase regular y los cuadrangulares, a Millos no le alcanzó para clasificar a la final. A pesar de esto, "los partidos que jugó Millonarios el primer semestre de 2019 fueron brillantes”, declaró Pinto.

A la hora de hacer una autocrítica, tal cual como es en la cancha, el técnico no se guardó nada: “No me arrepiento de nada de lo que hice en Millonarios, me equivoqué aceptando jugadores que no eran para Millonarios”.

La crítica no paró ahí: "En Millonarios hay buenos jugadores y grandes profesionales, nos faltó personalidad y madurez, no quiero recordar lo que pasó con América", sentenció el DT.

No obstante, Pinto, con un grado de convicción que él solo lo sabrá, finalizó al decir que "no creo que haya habido jugadores en Millonarios que se me hayan echado para atrás" y no fue claro y rotundo al sostener que "por supuesto que dirigiría a Atlético Nacional".

Lee También