Lapadula es un jugador controversial. En Perú, despierta sentimientos de todo tipo: desde el deseo más preciado, hasta el odio más profundo.

El hecho que tenga otra nacionalidad, que Gareca lo haya buscado y que haya dicho que no son recuerdos que el peruano no puede dejar en el pasado cuando habla del tema.

Otra vez, con su doblete en el Lecce, todos volvieron a tocar la tecla. El italiano podría jugar por la Blanquiroja y todo depende de que las partes se pongan de acuerdo y el jugador haga cierto trámites.

Por eso, su caso ha llegado a los medios nacionales. En Al Ángulo hablaron del tema y a Michael Succar no le pareció adecuado que lo llamen para el equipo de todos.

Muy buena defición⚽ Felicidades por tu doblete, #Lapadula.

Ese apellido suena otra vez en la videna.... Gracias a todos los seguidores por acompañarme en el programa de hoy por @exitosape ⚽ https://t.co/vKtIjwqCqG — Silvio Valencia (@SilvioValencia2) February 9, 2020

"Yo como peruano no me voy a sentir representado por un futbolista al que se le tuvo que rogar para que venga a jugar", disparó el mencionado periodista a lo que José Chávarri, su compañero del frente, le respondió: "Esto no es una relación amorosa".

"Pero tampoco es un club", replicó entonces Succar. Chávarri no se calló y se puso sarcástico: "A entonces como ya me dijo una vez que no entonces ya fue, no pues".

��️ @MSUCCAR: “Yo como peruano no me voy a sentir representado por un futbolista al que se le tuvo que rogar para que venga a jugar”



��️ @Jose_Chavarri: “Esto no es una relación amorosa”



➡️ #AlÁngulo #MisEntradasxAA



Disfruta el programa con Movistar Play▶https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/cMHnmZQyd1 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 12, 2020

