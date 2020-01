Juampi Sorín pidió un deseo para Gallardo y para River

#RIVER | Partidos de enero



⚽️ vs. Nacional

�� Sábado 11

�� 20.30

�� Maldonado, Uruguay

�� Amistoso



⚽️ (V) vs. Independiente

�� Domingo 19

�� 19.10

�� Superliga



⚽️ (V) vs. Godoy Cruz

�� Sábado 25

�� 21.45

�� Superliga



⚽️ (L) vs. C.Córdoba

�� Miércoles 29

�� 19.40

�� Superliga