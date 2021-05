Amargó a River el fin de semana y no dudó: "Es el gol más importante de mi vida"

No es cosa de todos los días poner en aprietos al equipo de Marcelo Gallardo. River estaba bien parado en el partido ante Banfield, pero un error grosero en defensa hizo que un saque de arco termine en un golazo de Juan Álvarez, que sin ponerse ni un poco nervioso dejó en el piso a Franco Armani, lo pasó con una gambeta y anotó el 1-0 final.

En diálogo con Diario Olé, quien además le dio chances a su equipo de seguir soñando con meterse entre los mejores ocho de la Copa de la Liga Profesional contó sus sensaciones tras dicho evento, sintiéndose en el mejor momento de su carrera unos cuatro años después de haber debutado en Primera con 17 años justamente en el 'Taladro'.

"Para nosotros era una final. Si perdíamos o empatábamos, quedábamos eliminados. Sólo nos servía ganar para tener una chance más y lo hicimos. Y a River, que es el mejor equipo de la Argentina en la actualidad", comentó elogiando sin dudar al conjunto del Muñeco, que obtuvo una vida más cuando Central Córdoba le ganó a Racing horas después.

Siendo realista, sobre quedar en los primeros cuatro de su zona, expresó: "Lo veo difícil, como fue todo el torneo y como es el fútbol argentino siempre, pero matemáticamente podemos así, que vamos a ir a Mendoza a buscar la victoria. Después, son tres partidos los que también nos tienen que ayudar, pero vamos a luchar hasta el final".

Además, contó cómo vivió su familia el compromiso, a la distancia: "Estoy muy feliz. Y no sólo yo, también mi familia, mi novia y todo mi entorno. Es el gol más importante de mi vida, me pone muy contento que se me estén dando las cosas".

Para cerrar, entre risas, habló de sus festejos: "El de los anteojos fue dedicado a mi novia, que lo hago desde el torneo pasado. El otro fue porque en la concentración estaba viendo videos del Indio Solari y justo vi uno donde hizo ese bailecito en un recital en Tandil, y me dije: 'Si meto un gol lo hago'. Igual me salió bastante más enérgico que al Indio, ja".

