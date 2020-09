La FPF no considera a Lapadula: "Insistir que cambie de opinión no tiene sentido"

¿Por qué Gareca fue a buscar a Lapadula si es italiano y no puede jugar por @SeleccionPeru? García Pye: "Porq podía renunciar a Italia y luego de pensarlo dijo que no, no tuvo voluntad. Insistir que cambie de opinión no tiene sentido. Hay bastantes jugadores que sí quieren venir" pic.twitter.com/HuZV4CS1dv