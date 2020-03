La bronca de Zárate con Riquelme: "No pude devolverle la confianza que tuvo en mí"

Miguel Ángel Russo, desde que llegó, manifestó públicamente su confianza sobre Mauro Zárate, a quien conoce más que a otros. No solo él lo hizo, sino que también Juan Román Riquelme, quien se encargó de ello pero a puertas cerradas.

Sin embargo, el delantero de 33 años se lesionó contra Independiente, justo cuando había sido titular en el primer partido oficial, y después se resintió. Todo mal.

En una entrevista con TyC Sports, Zárate dejó en claro su malestar por no haberle podido retribuir esa confianza, principalmente, a Riquelme. "Hablé varias veces" con él detalló.

"Tengo un poco de bronca porque no pude devolverle la confianza que tiene en mí en la cancha. Espero poder hacerlo cuando se vuelva a jugar", aseguró.

Además, agregó: "El primer partido oficial que fue con Independiente me tocó lesionarme y perderme algunos partidos. Cuando quise volver me volví a lesionar y al querer regresar rápido, me volví a resentir. Eso hizo que me pierda varios partidos. Pero lo importante es que se logró el objetivo que teníamos desde principio de año".

Hoy por hoy, Zárate se entrena para que cuando todo se normalice pueda volver lo antes posible a las canchas.

Lee También