Mauro Zárate confesó de qué clubes se arrepintió haberse ido

Con 33 años, Mauro Zárate ha jugado en diez clubes y en cinco países distintos a lo largo de su carrera profesional.

Hoy le toca estar en Boca, donde todavía tuvo un paso irregular con altas y bajas. Para colmo, este año se lesionó en el primer oficial y se resintió a las semanas.

En una entrevista con TyC Sports, el delantero contó que igualmente está contento en el Xeneize, donde se ve por mucho tiempo más.

Sin embargo, también habló sobre las malas decisiones que tuvo a lo largo de su carrera profesional. Él mismo les puso nombre.

"Me arrepiento mucho de haberme ido de la Lazio, West Ham y Fiorentina", manifestó Zárate en la nota.

"Fue un error haberme ido de la Lazio siendo ídolo. Después de haber cometido ese error, llegué al West Ham y empecé a tener un buen nivel, pero decidí irme porque no me gustaba la posición en la que jugaba. La gente me quería mucho y tengo un hermoso recuerdo", agregó.

Por último, contó su experiencia en la Fiorentina, etapa en la que su esposa se enfermó: "Fui, me gané un lugar y mostré un gran nivel. Al poco tiempo sucede lo de Naty y no fui muy entendido por el entrenador. Eso me bloqueó y no pude sobrellevar la situación. Sabía que en tres meses más él se iba y yo tenía tres años más de contrato. No aguanté y me fui, muy triste porque no me quería ir".

