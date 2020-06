La cuarentena de Robert Rojas en Paraguay: "No me puedo quejar"

Está claro que nadie puede afirmar estar disfrutando estos momentos. El coronavirus llegó para alterar los planes de todos.

De igual manera, hay que buscarle el lado positivo a todo en la vida, y bien lo sabe Robert Rojas, que hoy se encuentra en Paraguay.

El defensor de River se fue para su país natal al poco tiempo que la cuarentena comenzó en Argentina, buscando reencontrarse con los suyos.

"La estoy pasando de la mejor manera. Disfrutando con mi familia y obviamente que entrenándome todos los días", le comentó a Diario Olé ya pasados los 14 días de aislamiento estricto por cruzar la frontera.

"Además, acá tengo más espacio para trabajar cómodo. Tengo una canchita acá al lado de mi casa, así que aprovecho y me entreno ahí, esperando que el fútbol vuelva cuanto antes. Tengo casi todas las comodidades por suerte. No me puedo quejar”, manifestó.

A la vez, trabaja con su familia en el campo, junto a sus hermanos y su papá, que emocionado contó: "Ahora sí estamos todos juntos y en familia”.

