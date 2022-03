El ex futbolista, quien conoce de primera mano lo que es ser campeón del mundo, entregó su punto de vista sobre el combinado dirigido por Lionel Scaloni.

Precisamente, en la semana en la que se abre la última ventana de la doble fecha de eliminatoria, rumbo a Qatar 2022, Jorge Valdano habló de las opciones que tiene la selección Argentina, ya clasificada, a la cita orbital que se disputará entre los meses de noviembre y diciembre.

En entrevista, con el periodista Fabio Poveda, para Blu Radio de Colombia, el ex jugador de la albiceleste entregó sus apreciaciones sobre el presente por el que vive el combinado del Cono Sur, con 35 puntos ya firmó su paso al Mundial que se jugará en el Golfo Pérsico.

Ante el interrogante de si es favorita o no, Valdano dio: “hay muchas selecciones que son favoritas, y la mayoría de ellas están en Europa. Pero sí que veo a la selección argentina en muy buenas manos, porque Lionel Scaloni está haciendo un gran trabajo con un gran nivel competitivo, porque da la sensación de que los jóvenes y los veteranos han generado un grupo realmente competitivo y por lo tanto será una de las selecciones favoritas, entre varias”.

Fue consultado también sobre las posibilidades que tiene el archirrival argentino, Brasil, en el torneo internacional: “haría un retrato parecido al de Argentina. El futbol sudamericano, ahora tiene el problema de no poder ni siquiera competir en partidos amistosos contra selecciones europeas y eso nos quita referencias que nos ayuden a entender cuál es el verdadero nivel competitivo de nuestras selecciones”.

Claro está que fue incisivo en que los más fuertes están en el Viejo Continente, “en Europa, hay equipo muy potentes, por eso se habla de Francia, Inglaterra, Alemania y hasta dos selecciones que no se han clasificado, pero que tienen posibilidades muy serias de quedar fuera como Portugal e Italia, estarían dentro de los favoritos del Mundial. Europa ha evolucionado mucho en lo futbolístico en los últimos años, basta ver lo últimos Mundiales y de los clubes, para ver cómo han crecido y cuál es su hegemonía. Hasta selecciones que en el último tiempo parecían menores como Suecia, Noruega, Dinamarca; que seguramente no están en tres las favoritas, pero que no resulta fácil ganarles. En Qatar será interesante ver las posibilidades de cada cual”.

Cabe recordar que Argentina finalizará su camino clasificatorio de local, ante Venezuela, y de visita cerrará ante Ecuador. Para los dos partidos, Argentina tendrá la presencia de varios jugadores jóvenes y que serán apreciados por el seleccionador Scaloni.