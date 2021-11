El fútbol sudamericano en general quedó consternado al saber que Oscar Washington Tabárez no continuaría dirigiendo la selección de Uruguay, equipo que pasa por un momento complicado en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Fueron 15 años del experimentado entrenador al frente del cuadro Charrúa, en el que logró quedar campeón de la Copa América 2011, en Argentina, y como un tremendo mérito llegar hasta la semifinal del Mundial de Sudáfrica 2010; infortunadamente para él y sus dirigidos cayeron en la definición por el tercer y cuarto puesto ante Alemania.

Lo que sí parece cierto es que la situación para el timonel estaba haciendo casi que insostenible, por los recientes resultados en el camino al mundial del 2022; la hinchada al parecer ya no tenía la misma comunión y, o indicaba que querían su cabeza.

Para el resto del continente parece dolorosa su salida, por la imagen que siempre proyectó el maestro ante los medios de comunicación y la caballerosidad que lo caracterizaba frente a sus dirigidos y rivales en el terreno de juegos. Ahora no se sabe quién tomará las riendas del combinado Celeste.

Ante la decisión final de la Asociación Uruguaya de Fútbol, varios de los jugadores de recorrido en la actual selección, dejaron mensajes en sus redes sociales lamentando la partida del que para muchos fue un padre en el fútbol y el cual los lanzó al estrellato con su proceso de selección.

El primero en hacerlo fue Luis Suárez, el delantero de Atlético de Madrid, quien parafraseando su largo texto, dijo: “gracias por confiar en mí en todo momento y cuando las cosas no me salían me enseñaste a que no dejará de luchar por algo que tanto quería que era jugar fútbol. Gracias por enseñarme a que la crítica te hace más fuerte y apoyarme en todos los momentos malos que viví. Gracias por hacer que cada jugador que viste a la selección sepa el valor que representa vestir la camiseta. Gracias por hacerme vivir momentos inolvidables”.

Diego Godín también es uno los experimentados del equipo que señaló en un texto: “siempre me entregué en cuerpo y alma por la celeste, como cada 1 de mis compañeros y eso también lo logró usted transmitiendo los valores de identidad responsabilidad y amor por las elecciones (...) Hizo que la selección sea parte de nuestras vidas el sentido de pertenencia y el orgullo por la selección de más de 3 millones de uruguayos vuelva a sentirse y verse en cada rincón del mundo”.

Otro de los que se expresó fue el arquero, Fernando Muslera: “Maestro, como sabemos la vida está construida de tantas coyunturas, pero al final en la rica historia del fútbol uruguayo solo quedan los grandes y usted lo será por siempre, por haberle dado a los uruguayos tanta felicidad, sentido de pertenencia y por colocar a nuestro país en los primeros planos del mundo”.

Ahora mismo no se conoce cuál es el nombre del reemplazante de Tabárez, entra a su salida de la selección oriental, la deja en la séptima posición del casillero general del camino a Qatar 2022, con 16 puntos, solamente a uno de posiciones de clasificación directa.