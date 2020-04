Lammens aseguró que Argentina estará, por lo menos, "todo abril y mayo sin fútbol"

Ante el avance desmedido del coronavirus a lo largo y ancho del mundo, los gobiernos de distintos países del mundo se vieron forzados a tomar cartas en el asunto y decretar la cuarentena obligatoria en sus correspondientes territorios. Lógicamente, al ser un gran foco de contagio, los principales eventos deportivos se vieron severamente afectados.

El fútbol, sin verse exento de la situación, sufrió una suspensión por tiempo indefinido en varios territorios del planeta. Afrontando la situación con pérdidas económicas, las instituciones de dicho deporte se pusieron a disposición de sus países ofreciendo las instalaciones del club para ayudar a quien así lo necesitase.

En consecuencia, ante la ausencia del deporte rey del planeta, una gran duda comenzó a rondar en la cabeza de los futboleros: ¿cuándo volverá el fútbol? Por lo pronto, con el COVID-19 aún causando estragos al día de la fecha, todo indica que quedan varios meses para poder volver a ver los estadios repletos de fanáticos dispuestos a alentar hasta el último minuto a sus equipos.

Lammens, Ministro de Turismo y Deportes, junto a Alberto Fernández (Foto: Instagram)

En Argentina, por ejemplo, se vivió una situación más que particular. Luego de culminar la Superliga Argentina, la Copa de la Superliga comenzó a disputarse bajo un manto de sospechas y con la presencia del coronavirus ya confirmada en el país. Habiendo sido River el único equipo que se negó a disputar la primera jornada, el gobierno de la nación en cuestión determinó una vez culminada la misma que el fútbol estaría detenido hasta nuevo aviso.

El pasado martes, en diálogo con A24, Matías Lammens, actual Ministro de Turismo y Deportes del país, hizo referencia a los principales aspectos vinculados a los problemas generados por la pandemia mundial en Argentina. El político, además, se tomó unos instantes para adelantar un pequeño dato sobre la posible vuelta a las televisiones del fútbol allí.

Explicando que al día de la fecha el retorno oficial del deporte en cuestión no es ni por asomo un tema a tratar, el ex presidente de San Lorenzo indicó: "El fútbol hoy no está entre las prioridades, es una de las últimas cosas que se van a liberar. Es difícil hacer pronósticos con certezas, pero estimo que vamos a pasar, por lo menos todo abril y mayo sin fútbol".

