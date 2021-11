Para la selección de Bolivia no hay tiempo que perder y, de cara a la doble fecha de Eliminatorias Conmebol de noviembre, la preparación es sumamente importante. Es la primera vez en mucho tiempo que el seleccionado boliviano tiene una luz de esperanza de poder alcanzar los puestos de clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Por eso, Bolivia quiere llegar en buenas condiciones para enfrentar a Perú y Uruguay, dos seleccionados con los cuales pelea directamente por un lugar en Qatar. Y para hacerlo, tendrá un partido amistoso este viernes ante la selección de El Salvador en Washington, Estados Unidos.

Para este compromiso, Farías optó por llevar a 22 futbolistas para enfrentar a El Salvador de los 44 convocados para la doble fecha de Eliminatorias Conmebol. Pero, entre esta elección, hay al menos cuatro futbolistas que fueron dados de baja debido a diferentes lesiones.

El caso más grave es el de Henry Vaca (Oriente Petrolero), quien no se pudo recuperar de una pubialgia y fue desafectado para enfrentar al seleccionado centroamericano, pero también será baja para las Eliminatorias. Una baja más que sensible, ya que el mediocampista había sido importante en los últimos juegos del seleccionado boliviano.

En tanto, Marc Enoumba (Always Ready), Kevin Salvatierra (Bolívar) y Roberto Carlos Fernández (Bolívar) no viajan a Washington, pero tratarán de recuperarse de sus diferentes lesiones para estar disponibles para enfrentar a Perú y Uruguay.

Lista de 22 jugadores de Bolivia para el amistoso vs El Salvador

Arqueros: Rubén Cordano (Bolívar) y Jairo Cuéllar (Guabirá).

Defensores: Mauricio Álvarez (Bolívar), José Sagredo (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Jesús Sagredo (The Strongest), Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Juan Sebastián Reyes (Jorge Wilstermann) y Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero).

Mediocampistas: Moisés Villarroel (Wilstermann), Pablo Lima (Tomayapo), Daniel Camacho (Independiente Petrolero), Franz Gonzáles (Real Santa Cruz) y Erwin Saavedra (Bolívar)

Delanteros: Rodrigo Ramallo (Always Ready), Javier Uzeda (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready), Víctor Abrego (Bolívar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Bruno Miranda (Bolívar) y Juan Carlos Montenegro (Oriente Petrolero).