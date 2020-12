Las duras declaraciones de Waldir Sáenz contra Daniel Ahmed y el Fondo Blanquiazul

Alianza Lima dirigido por el técnico argentino Daniel Ahmed, cayó 2-0 ante Sport Huancayo y perdió la categoría. El equipo íntimo jugará la temporada 2021 en la Segunda División y ante la peor campaña de la historia blanquiazul, muchos referentes se pronunciaron.

Uno de ellos fue Waldir Sáenz, máximo goleador de Alianza Lima y campeón en varias ocasiones con la camiseta blanquiazul: "Si Daniel Ahmed no se va, nosotros lo sacamos. Seré el primero en dar la cara para que se vaya. Haré lo que imposible para que se vaya. Hoy soy hincha, si pudimos sacar un presidente por qué no podemos sacar a esa gente".

"Ellos tienen que irse. No creo que tengan cara como para seguir. No hay forma. Hay que ser conscientes. Ello, al tener las mayores acreencias, no les da derecho a hacer y deshacer en el club”, dijo Waldir en entrevista al programa Exitosa Deportes.

Alianza Lima tenía intención de contratar a Alex Valera para la temporada 2021, sin embargo, con el descenso, el delantero del Deportivo Llacuabamba y seleccionado nacional de Ricardo Gareca, buscará otra opción.

Hemos tocado fondo.



Somos más que un equipo de fútbol y tenemos una cita con la historia para demostrarlo. Que esta tragedia deportiva sirva para unir nuestros corazones, hacer un puño blanquiazul, y volver más fuertes que nunca antes.



¡Arriba Alianza, toda la vida!�� pic.twitter.com/Pa1KzEpRVx — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 28, 2020

El Fondo Blanquiazul todavía no confirma qué entrenador será el encargado de dirigir a Alianza Lima la temporada 2021, así como que jugadores llegarán para disputar la Liga 2, ya que muchos futbolistas del actual plantel terminan sus contratos en diciembre.

