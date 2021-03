Tato Aguilera reveló el número que tiene Pavón en Boca y los hinchas de River enloquecieron

Cristian Pavón dejó Boca a mediados de 2019 para irse a Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer pero el dorsal '7' que usaba se quedó en Argentina. Hoy en día no hay nadie que lo use, pero de igual manera al atacante le cambiaron el número al regresar luego de que su préstamos en Estados Unidos se termine ya que su club no quiso comprar el pase.

Todo esto siempre fue una incógnita, o en su defecto nunca se hizo público, y fue una foto que publicó Leandro Aguilera en Twitter la que destapó una locura total por parte de los hinchas de River: "Diego González se sumó al grupo y se entrena con normalidad. Edwin Cardona y Cristian Pavón aún no. Los dos se entrenan aparte y son exigidos", comentó el periodista con una foto de los tres.

En la misma, se ve que 'Kichan' tiene el short con la 31, por lo que los del Millonario hicieron las cuentas y comenzaron a viralizarlo: 3-1 fue el resultado con el que los de Marcelo Gallardo ganaron la final de la Copa Libertadores 2018 que se disputó en el Santiago Bernabéu de Madrid luego de que hayan incidentes en el Monumental el día que debía jugarse la vuelta.

En la red social del pajarito ya comenzaron las burlas mientras que del otro lado, no precisamente bancan mucho al jugador: la cuenta oficial del Xeneize subió un video de él en un desafío buscando pegarle al travesaño mientras se recupera de una operación en sus tobillos y las respuesta no son muy amigables que digamos.

Desde que el papá de Pavón salió a declarar muy picante contra el club, los dirigentes y el Consejo de Fútbol, todo quedó tenso entre la gente y Cristian. Veremos si algún día logran reconciliarse...

Lee También