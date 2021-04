Paredes sorprendió diciendo cuál fue su partido favorito con Boca

Leandro Paredes vive un gran presente en el Paris Saint Germain. El futbolista es fija para Mauricio Pochettino en el equipo titular del conjunto francés que hace poco se metió en semifinales de la UEFA Champions League tras vencer al poderoso Bayern Munich, pudiendo vengarse de lo que fue la final de la edición pasada.

De igual manera, el argentino siempre tiene tiempo para pensar en Boca, club del que surgió y es hincha, y al cual piensa volver en algún momento de su carrera para volver a sentir el calor de la Bombonera. En diálogo con el canal del club, avisó: "Tengo ganas de volver pero no voy a poner un plazo porque sería mentir. Tengo un contrato largo todavía con el PSG. Cuando vuelva a Boca quiero la 5”.

Luego, recordando sus primeros pasos como jugador, sorprendió a más de uno eligiendo el duelo que más disfruto cuando usaba la azul y oro: "Mi partido favorito en la Bombonera fue el que empatamos 1 a 1 contra River después de que ellos habían vuelto de la B. Ese día el estadio fue una locura”.

Luego, sobre lo que fue para él ese tiempo en La Ribera, completó: "Para mí, Boca tiene que darle mucha bola a los juveniles. Cuando yo estaba, había muy buenos jugadores que no tuvieron la oportunidad de demostrar. Disfruté muchísimo jugar con Román, entrenar con él y aprender. Nunca sentí presión de jugar porque él te quita responsabilidad".

+Otras frases de Paredes:

- "No pensé nunca jugar en esta posición. Pero si soñaba con llegar a este nivel, jugar en la selección. Para mí es un sueño y lo disfruto muchísimo".

- "Fue muy difícil para mí, no disfruté estar jugando en el club que amo. Me di cuenta cuando me fui que tendría que haber disfrutado más. Cuando estaba lo tomaba como algo normal, pero no es normal debutar con 16 años en la primera de Boca".



- "Extraño muchísimo jugar en La Bombonera con el estadio lleno. Es algo único".

- "Cuando entrás a La Bombonera se te cruza todo, todo el esfuerzo que hiciste para estar ahí, no sólo de uno sino también de la familia".

