Alejandro Garnacho dejó claro que quiere representar a la Selección Argentina. Luego de vestir la camiseta de la Selección de España Sub 18, el propio futbolista se encargó de plantear su intención en una entrevista con TyC Sports, en la previa de la gira que el combinado campeón del mundo realizó por Asia para enfrentar a Australia e Indonesia a mitad del 2023.

No obstante, hay una dualidad en su formación que hizo ruido, principalmente, en los medios de comunicación albicelestes. Es declaradamente simpatizante del Real Madrid y su ídolo es Cristiano Ronaldo. De hecho, hasta la celebración de sus goles son un fiel reflejo a los gestos patentados por el portugués. Y claro, al arribar al plantel que capitanea Lionel Messi, esto fue un tema que le remarcaron.

Así lo contó Leandro Paredes en una entrevista con DirecTV. El hombre que anotó el tercer lanzamiento en aquella épica definición con Francia en el Estadio Lusail, reveló que, en broma, le hicieron comentarios a Alejandro Garnacho sobre su fanatismo por Cristiano Ronaldo, en uno de los llamados de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

“Un poquito en joda se lo dijimos, lo cargamos. Es muy tímido y no contesta. Pobre, lo volvimos loco. Habla también de lo que es el grupo, de alguna manera tratamos que ellos se sientan parte y estén cómodos. Aunque en este caso se puso muy nervioso y no podía hablar”, relató el mediocampista formado en Boca Juniors que en la actualidad defiende los colores de la Roma.

En ese mismo sentido, Leandro Paredes reiteró que los comentarios fueron en tono amigable, aunque le recordó que en Argentina, solo Messi: ”Pero como dijo él, creo que es su ídolo, lo siguió mucho siempre y juega bastante parecido. Así que es normal, no pasa nada. Obviamente cuando llega a la Selección tiene que cambiar un poco porque está el nuestro”.

La declaración de Alejandro Garnacho con la que dejó claro que quiere representar a Argentina

”Yo no dudé porque yo soy argentino. Apostaron por mi y yo lo tenía claro. Es una selección grande y para mi es una gran oportunidad. No hace falta jugar tres partidos, yo ya sé que quiero estar con Argentina”, señaló Alejandro Garnacho en aquel momento en el que estaba el tire y afloje entre la Albiceleste y el combinado español.

Alejandro Garnacho dijo que también admira a Lionel Messi

En una conversación con TyC Sports, Alejandro Garnacho exteriorizó sus sensaciones al compartir plantel en la Selección Argentina con Lionel Messi: ”Los compañeros estuvieron bien conmigo. Con Messi no hablé mucho, pero verlo toda mi vida en la tele y ahora tenerlo cerca me parece que no es real”.