Sin filtro. Así se expresó Lisandro López en una extensa entrevista que le dio al programa 90 Minutos que sale por Fox Sports.

El delantero de Racing dejó títulos muy picantes, y hasta se animó a cuestionar el accionar de varios clubes durante los mercados de pases.

"LA SALIDA DEL CHACHO ME FASTIDIÓ"#90MinutosFOX Lisandro agregó: "Lo entiendo, hubiese estado bueno que siga, estabamos a mitad de campeonato. Con Coudet nos entendíamos a las put..." pic.twitter.com/303BhByZvG — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 22, 2020 "CUANDO VEO A CENTURIÓN EN VÉLEZ NO ME PASA NADA. SI SE PONE LAS PILAS LE VA A IR MUY BIEN"#90MinutosFOX Lisandro López se refirió al presente de su excompañero, ahora en el Fortín pic.twitter.com/Wd514Lgavl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 22, 2020

Todo comenzó con una pregunta del Negro Bulos, luego de que el Licha haya afirmado no haber entendio la venta de Donati a San Lorenzo.

"En términos de plantel corto y largo, de expectativas, porque Racing es un club con un arrastre popular extraordinario, con mucha expectativa por la copa y todo lo que Racing juegue, yo dudaba el otro día y digo, cuál es el negocio de un club como Racing de tener un titular como Donati, y vendérselo a San Lorenzo, un competidor", soltó el periodista.

"LOS CLUBES QUE DEBEN FORTUNAS SON LOS QUE MÁS CONTRATAN"#90MinutosFOX Lisandro López, capitán de Racing Club pic.twitter.com/DcnaS6qYQQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 22, 2020

Y el histórico futbolista de la Academia no se escapó con la respuesta: "Yo tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, no sé qué es lo que hablan los diirgentes con el entrenador. Tambien hay algo que pasa acá en el fútbol argentino y les pido si pueden explicarmelo", le expresó al panel, captando la atención de todos.

"Hay clubes que deben mucha plata, fortuna, y son los que más contratan. No lo entiendo. Cuando tenés un club ordenado, al día, que decís no puedo contratar, o contrato uno solo porque le puedo pagar el sueldo, ese equipo ya arranca en desventaja. No hay sanción ni nada para los clubes que contratan, contratan, contratan y después no le pagan a nadie", disparó.

Más claro, imposible. Para finalizar su idea, resaltó: "No estoy diciendo que le den ventaja al club que este al día, porque es lo normal, sino sanción a los que deben".

¿Lo escucharán desde la Superliga?

