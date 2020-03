Lo dijo Aimar: el punto en que son iguales Riquelme y Messi

Pensar que había una Selección Argentina que en sus filas tenía a Pablo Aimar, Juan Román Riquelme y Lionel Messi y aún así no pudo cortar la racha de sequía de títulos. Eso sí es un debe que nos dejó el fútbol.

Ayer a la noche, en una entrevista con el programa River Monumental, Aimar habló justamente de Román y de Messi, quienes fueron contemporáneos en sus días de Albicelestes.

El ex River recordó cómo era adentro de la cancha Riquelme, con quien siempre tuvo una magnífica relación a pesar de la obvia rivalidad con Boca.

"Con Riquelme no me enojé nunca porque nunca sobra, no cancherea, no tenes por dónde agarrarlo. Como a Messi, no tenés con qué enojarte", manifestó.

Con ambos jugó en la Selección Argentina y con ambos entabló una gran relación. Hasta uno de ellos lo tiene como su ídolo de la infancia.

El privilegio de ser Pablo Aimar.

