La doble fecha de Eliminatorias Conmebol de noviembre dejó muy complicado a la selección de Uruguay y sus chances de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Tal es así que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó la decisión de prescindir de Óscar Washington Tabárez como entrenador del seleccionado. De esta manera, los 'charrúas' deberán encontrar un rápido sucesor para jugarse la clasificación a la Copa del Mundo en las próximas cuatro fechas.

Fin de un ciclo exitoso de quince años al frente de la selección uruguaya para el 'Maestro'. La AUF anunció este viernes que Tabárez dejó de ser el entrenador de forma oficial, luego de las derrotas ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Conmebol. Su puesto ya estaba en duda desde antes de la doble fecha de noviembre, pero visto los últimos partidos se terminó por tomar rápido la decisión final.

Así, Tabárez se va del seleccionado antes de lo que se hubiese pensado. El Mundial de Qatar 2022 iba a ser el último al frente de la 'Celeste', pero los malos resultados en el último tiempo precipitaron su salida. Ahora, será tiempo para que la AUF se ponga manos a la obra en busca de un sucesor. Y ya hay algunos nombres que salen a la luz como candidatos.

Los candidatos a dirigir Uruguay

La decisión de sacar a Tabárez de la selección de Uruguay no fue fácil, según reportan desde Uruguay. De hecho, se terminó de tomar en las primeras horas de este viernes, por lo que aún no se habla de un sucesor inminente. El directivo de la AUF, Jorge Casales, en diálogo con Sport 890, sostuvo: "Vamos a analizar quien será el próximo entrenador de forma rápida pero no urgente, no va a ser inminente pero ya nos abocamos a esta próxima etapa que no queríamos hacer hasta comunicarle la decisión a Tabárez".

En tanto, el periodista Diego Muñoz reveló a ESPN cuatro nombres de posibles candidatos a dirigir Uruguay en reemplazo del 'Maestro'. Diego Aguirre vuelve a aparecer entre los favoritos, tal como sucedió hace algunos meses cuando Tabárez estaba en duda. El actual técnico de Inter de Porto Alegre ya ha trabajado para el seleccionado y se cree que está listo para tomar el mando.

Otro nombre con pasado en el seleccionado es Fabián Coito, quien supo dirigir a la Sub-20 charrúa durante muchos años. Y por detrás aparecen nombres de técnicos con trabajo actualmente: uno de ellos es Guillermo Almada, que dirige a Santos Laguna, y el otro es Alexander 'Cacique' Medina, que termina contrato con Talleres de Córdoba en diciembre y también es pretendido por algunos equipos argentinos.