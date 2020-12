Luis Aguiar y el descenso de Alianza: "Me cansé de escuchar mentiras y huev..."

Alianza Lima hizo todo mal en un año y se fueron a segunda división. Jugadores, cuerpo técnico, pero sobretodo dirigencia son responsables de esta catástrofe para el fútbol peruano.

Los cambios en medio de la temporada fueron una causa importante de los malos resultados. Comenzaron con un equipo y una idea y terminaron con otro conjunto, otro entrenador, otros conceptos, otros jugadores y peleando la baja. Salió todo mal.

Uno de los que se fue a mediados de la temporada fue Luis Aguiar. No se conocieron los motivos, pero sin duda la slaida de Pablo Bengoechea influyó. Este lunes, después de el agua corra por el rio, el Canario se manifestó.

"Para los giles e ignorantes que escriben sin dar la cara como de costumbre en redes sociales ya que es el escudo perfecto para cobardes. Decirles que Aguiar no abandonó ningún barco y que las preguntan se las hagan al Fondo Blanquiazul a la señora administradora", tiró por ejemplo el mediocampista.

"Un año lleno de mentiras hacia el plantel y queriendo siempre cagarnos a todos y gente inadaptada manejando un club con tanta historia", siguió su mensaje. "Sinceramente me cansé de escuchar mentiras y huevadas de gente dentro del club y también de ex jugadores ex entrenadores", se lee en otra parte.

"Alianza tiene que volver pronto y mientras tanto hay que ser hombre y dar para adelante siempre porque si amas el club solo tienes una opción ( ir al frente) !!!!! Arriba Alianza y estamos al firme", cerró.

