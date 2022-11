El sueño de los fanáticos de Nacional se hizo realidad tras una campaña viral en redes sociales: Luis Suárez, con el pase en su poder, eligió regresar al club de sus amores para una segunda etapa. El nuevo ciclo del Pistolero llegó a su fin este domingo con una emotiva despedida.

En el Gran Parque Central, el delantero de la Selección Uruguaya estuvo junto al plantel para celebrar la obtención del Campeonato Uruguayo, conquistado ante Liverpool hace apenas una semana atrás. Suárez tomó el micrófono y dedicó palabras a los fanáticos, a sus compañeros y a su familia.

"Llegó el momento y primero que nada quiero agradecerles por todo. Como lo dije hace un tiempo, volvía por ustedes y porque quería volver. Cada uno de ustedes se tienen que seguir orgullosos de que estamos a nivel mundial y la gente habla de lo que hizo la hinchada de Nacional y eso es mérito de ustedes", comenzó diciendo Suárez, en declaraciones levantadas por Ovación.

Y luego cerró, descartando un regreso como futbolista: "Quiero agradecerle a los compañeros. Ellos habrán aprendido algo, pero yo me llevo un grupo fantástico. Que me vean salir campeón con la camiseta que yo nací acá es un sueño cumplido. Es un hasta luego. No voy a volver a jugar, pero no se sabe si vuelvo al club en algún momento".

Ahora, el delantero charrúa quedará libre nuevamente en enero y se especula con un pase a la MLS para ir terminando su carrera. Mientras tanto, formará parte del plantel de Diego Alonso que afrontará el Mundial de Qatar 2022, a partir del 20 de noviembre.