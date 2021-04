Closs y el motivo por el que cree que Wanchope no siguió en Boca

Ramón Ábila ya está en Estados Unidos. El delantero se incorporó al Minnesota United al menos hasta fin de 2021 y luego el club tendrá una opción de compra por cuatro millones de dólares si quiere seguir contando con los servicios de Wanchope. En su presentación oficial, fue el propio jugador quien dejó en claro que irse no era lo que más quería.

Generando bastante polémica y dándole de comer a los rumores, el cordobés contó que su deseo era quedarse peleándola en el Boca y hasta comentó que pronto "todo saldrá a la luz". La realidad es que no tenía buena relación con el Consejo de Fútbol y luego de varias lesiones y una operación, Miguel Ángel Russo nunca le dio la chance de volver a demostrar en el campo de juego.

Sobre esto se debatió en ESPN, siendo Mariano Closs quien dio su picante mirada sobre el tema: "Puedo decir la verdad, sabé qué sensación me da, que es amigo de Tevez. Después ponele que salía, comía el triple, es un mal delantero, se lesionaba. Primero que nada, me da la sensación que es de otra banda, otro grupo. Porque desde hace rato se está hablando de Ábila, y él le rindió mucho a Boca, y en este tiempo no le dieron las posibilidades para decir que es un motivo deportivo. A mí, tengo mi opinión, que es porque no es de la bandita", soltó.

La realidad es que el futbolista se mostró muy dolido desde el primer momento en el que tuvo que abandonar el club de sus amores, y lo dejó demostrado con una carta publicada hace unas horas en Instagram dedicada sobre todo a los fanáticos, nombrando también el hecho de que cumplió el sueño de jugar junto a su ídolo, el 'Apache'.

Veremos si 2022 es un nuevo comienzo para él en La Ribera o si definitivamente su historia allí terminó de la peor manera.

