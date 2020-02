En la previa de las elecciones presidenciales, Diego Armando Maradona tildó a Jorge Amor Ameal como el "peor presidente de la historia del club" y dejó entrever que Juan Román Riquelme se había movido por dinero.

En dos semanas, el actual director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata regresará a La Bombonera en la última jornada de la Superliga Argentina.

Hace varios días está instalada el debate sobre si debe ser recibido o no. Principalmente, por sus acusaciones a quienes hoy conforman la actual dirigencia.

Este martes, Maradona rompió el silencio respecto al tema y habló en una entrevista con Martín Arévalo por TyC Sports.

"Yo no voy a recibir ningún regalo, voy como técnico de Gimnasia de La Plata", atinó a responder el técnico.

Además, agregó: "Yo soy hincha de Boca, pero yo no renuncié nunca a la Selección, yo no falté a ningún partido de Boca, yo no falté a ningún entrenamiento en Boca y los amigos que son amiguetes, no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar... Lo digo por todos eh, no solo por Riquelme, porque no me interesa".

"No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciben. Total la calle dice otra cosa", sentenció.

+ El video:

Maradona: "No me interesa que Riquelme me dé una plaqueta" pic.twitter.com/Z3pO4wUt7A — Presión Alta (@presionalta) February 25, 2020

Lee También